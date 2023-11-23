Staj ve çıraklık mağdurlarının ‘Büyük İstanbul Mitingi’ 10 Aralık’ta yapılacak

Mehmet Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz dönem TBMM’den geçerek binlerce insanın yüzünü güldüren EYT düzenlemesinin ardından staj ve çıraklık dönemi sigortasının emeklilik başlangıcı alınıp alınmayacağı konusu kamuoyunda konuşulan konuların başında yer alıyor.Yüz binlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru örgütlenerek kısa sürede federasyon çatısı altında birleşmişti.

Türkiye’nin dört bir yanından toplanacak federasyona bağlı dernek üyeleri ve çalışan mağdurlar, kendilerine uygulanan adaletsizliğin giderilmesi için bu kez İstanbul Kartal Sahili’nde toplanacak. 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00’de yapılacak açık hava mitinginde hükûmete seslenerek çözüm beklentilerini yeniden kamuoyuna açıklayacaklar.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal, İstanbul’da düzenlenecek büyük buluşma için yurdun dört bir yanında hazırlıkların devam ettiğini ve adına yakışır büyük bir buluşma olmasını planladıklarını vurguladı.

“TÜM MAĞDURLARI İSTANBUL’A DAVET EDİYORUZ”

Kartal’da düzenlenecek basın açıklamasına tüm mağdurları davet ettiğini bildiren Bal, staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin, meslek lisesi son sınıfta sanayide, işletmelerde aktif olarak çalıştırılan ve iş yerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu bildirdi.

toplumun genelinde önemli bir hak adalet inancını yeniden kazandıracaktır.” dedi.

“STAJ VE ÇIRAKLIK SORUNU YEREL SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

Yerel seçimlerinden önce staj sorununun çözülmesi gerektiğini kaydeden Murat Bal, şöyle devam etti: “Çalışma hayatına erken yaşlarda başlayan staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılmasının zamanı geldi de geçiyor. Biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için 10 Aralık Pazar günü Kartal sahilinde binlerce kişi ile birlikte büyük buluşma adı altında açıklama yapacağız. Haklıyız, kazanacağız. Staj, mağduriyeti yerel seçimden önce çözülmeli.”

Federasyon ve bağlı dernekler 5 Kasım Pazar günü tüm Türkiye’de eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirmişti.