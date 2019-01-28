Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:08 TSİ- Gündem G: Bugün 09:09 TSİ

Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti

Kocaeli’de annesiyle bindiği halk otobüsünde fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kendisini durakları es geçerek hastaneye götüren şoförü ziyaret ederek teşekkür etti. O anları anlatan sürücü Engin Bekçi, “Ben insanlık görevimi yerine getirdim, kim olsa aynısını yapardı” dedi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’de meydana gelen olayda Derince Harmantarla-Umuttepe seferini yapan halk otobüsüne İzmit’ten annesiyle birlikte binen 12 yaşındaki Rümeysa Ay, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Diğer yolcular rahatsızlanan Rümeysa’ya müdahale ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. bünyesindeki halk otobüsü şoförü Engin Bekçi ise otobüsü durdurarak durumu anlamaya çalıştı. Çocuğun baygın yattığını gören Engin Bekçi, durakları es geçerek rahatsızlanan Rümyesa’yı Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne kadar götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Rümeysa, annesi Macide Ay ile birlikte kendisi için otobüsünü hastaneye süren sürücü Engin Bekçi’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında şoför Bekçi’ye duyarlığından dolayı anne Macide Ay teşekkür etti. Rümeysa ise kendisi için otobüsü hastaneye süren şoföre sarılarak teşekkür etti.

“Ben insanlık görevimi yerine getirdim”

Yaşanan olay anını anlatan otobüs sürücüsü Engin Bekçi, insanlık görevini yerine getirdiğini kaydederek, “Umuttepe seferi dönüşünde Bekirdere mevkiine geldiğimde arkadan bir çığlık sesi geldi. Aracımı durdurduktan sonra çocuğu alıp dışarı çıkarttım. Ondan sonra baktım gözlerini açmadı, tekrar içeri götürerek, durakları es geçerek Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi önüne yanaştım. Personel arkadaşları çağırdım onlar yardımcı oldular. Biz işe ilk başladığımızda bu tür durumlarda neler yapabileceklerimiz konusunda eğitimler aldık. Ben insanlık görevimi yerine getirdim, kim olsa aynısını yapardı” dedi.

“Şoförümüz ve yetkilerimizden Allah razı olsun”

Halk otobüsü sürücüsü ve Ulaşımpark A.Ş. yetkililerine duyarlıklarından dolayı teşekkür eden anne Macide Ay, “Çocuğumun midesi bulandı, kucağıma aldım. Kucağımda bayıldı. Sonra araçlardaki şoför beye seslendiler. Aracı durdurdu, çocuğumu dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar içeriye getirip kucağıma koyduktan sonra hastaneye kadar götürdü. Şoförümüz ve yetkilerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bugün 09:08 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Kartepe Kayak Merkezi'nde 15 kilometrelik araç kuyruğu mask
Kartepe Kayak Merkezi'nde 15 kilometrelik araç kuyruğu
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti mask
Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti
Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru mask
Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru
Tetik ailesinin acı günü mask
Tetik ailesinin acı günü
Batuhan’ın askerlik hayali gerçek oldu mask
Batuhan’ın askerlik hayali gerçek oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!

GALERİ

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL