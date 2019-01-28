Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti

Kocaeli’de meydana gelen olayda Derince Harmantarla-Umuttepe seferini yapan halk otobüsüne İzmit’ten annesiyle birlikte binen 12 yaşındaki Rümeysa Ay, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Diğer yolcular rahatsızlanan Rümeysa’ya müdahale ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. bünyesindeki halk otobüsü şoförü Engin Bekçi ise otobüsü durdurarak durumu anlamaya çalıştı. Çocuğun baygın yattığını gören Engin Bekçi, durakları es geçerek rahatsızlanan Rümyesa’yı Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne kadar götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Rümeysa, annesi Macide Ay ile birlikte kendisi için otobüsünü hastaneye süren sürücü Engin Bekçi’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında şoför Bekçi’ye duyarlığından dolayı anne Macide Ay teşekkür etti. Rümeysa ise kendisi için otobüsü hastaneye süren şoföre sarılarak teşekkür etti.

“Ben insanlık görevimi yerine getirdim”

Yaşanan olay anını anlatan otobüs sürücüsü Engin Bekçi, insanlık görevini yerine getirdiğini kaydederek, “Umuttepe seferi dönüşünde Bekirdere mevkiine geldiğimde arkadan bir çığlık sesi geldi. Aracımı durdurduktan sonra çocuğu alıp dışarı çıkarttım. Ondan sonra baktım gözlerini açmadı, tekrar içeri götürerek, durakları es geçerek Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi önüne yanaştım. Personel arkadaşları çağırdım onlar yardımcı oldular. Biz işe ilk başladığımızda bu tür durumlarda neler yapabileceklerimiz konusunda eğitimler aldık. Ben insanlık görevimi yerine getirdim, kim olsa aynısını yapardı” dedi.

“Şoförümüz ve yetkilerimizden Allah razı olsun”

Halk otobüsü sürücüsü ve Ulaşımpark A.Ş. yetkililerine duyarlıklarından dolayı teşekkür eden anne Macide Ay, “Çocuğumun midesi bulandı, kucağıma aldım. Kucağımda bayıldı. Sonra araçlardaki şoför beye seslendiler. Aracı durdurdu, çocuğumu dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar içeriye getirip kucağıma koyduktan sonra hastaneye kadar götürdü. Şoförümüz ve yetkilerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.