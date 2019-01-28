4 gecede 7 tırın akülerini çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 20-23 Ocak tarihleri arasında 7 ayrı tırdan 14 adet akünün çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Müştekilerden gelen şikayetler üzerine hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan ekiplerce yürütülen güvenlik kamerası incelemelerinde tırlardan çalınan akülerin taşındığı aracın plakası tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen teknik çalışma sonucunda tırlardan aküleri çalan F.Y. ve Ö.K. isimli şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından İzmit ve Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Ö.K. ve F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şahısların, ifadelerinde suçlarını itiraf ederek aküleri Kartepe ilçesinde bir hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların itirafları üzerine polis ekipleri tarafından akülerin satıldığı hurdacıya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların tırlardan çaldıkları aküler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hurdacı ve hırsızlık malı satın almaktan yapılan işleminin ardından serbest bırakıldı.
F.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz