Hürriyet'in afişine yine gece yarısı müdahale!

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet D-100 karayolu ile eski Gölcük yolunun kesişme noktası olan, Perşembe Pazarı alanına, Kocaeli Adliyesi’ne ve Dolphin Alışveriş Merkezi’ne cephesi bulunan Kocaeli Plaza duvarını kiralamış ve dev afişini astırmıştı. Önceki akşam İzmit Kaymakamlığından gelen ‘Seçim yasaklarına uymuyor’ yazısıyla afişin üzeri ‘Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Martın Sonuna kadar kiralanmıştır” yazılı branda ile kapatılmıştı. Üzerinde herhangi bir siyasi işaret bulunmayan afiş gece saat 02.00 itibariyle yeniden indirilmek istendi. Afişinin indirildiğini duyan Milletvekili ve Başkan adayı Hürriyet ve partilileri hemen afişin bulunduğu Kocaeli Plaza’ya gitti.

BELEDİYEDEN PERSONEL GELMEDİ

Hürriyet’e partililerinden İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Kocaeli İl yöneticisi Harun Yıldızlı, Belediye Meclis Üyeleri Veli Beyaztaş, Emrah Efe, Birol Sağlam, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit ilçe Gençlik Kolları Engin Akbulut, başta olmak üzere çok sayıda partili de eşlik etti. Afişin bulunduğu alana gelen polis İzmit Kaymakamlığı’ndan İzmit Belediyesine afişin indirilmesi ile ilgili yazı gittiğini ve belediyenin afişi indireceğini söyledi. Polis sadece güvenlik önlemi aldıkları için geldiklerini ve afişin indirilmesi gerektiğini söylese de, afişi indirmek için İzmit Belediyesi’nden hiçbir personel gelmedi.

AFİŞİ KENDİSİ KAPATTI

Belediyeden afişi indirmek için zabıta gelmemesine rağmen sadece üzerinde resmi bir belge olmayan vinç operatörü afişi indirmek istedi. Ancak CHP’li heyet alana zabıta ekipleri gelmesi gerektiğini bunun dışında afişin kesinlikle indirilmeyeceğini söyledi. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet daha fazla kutuplaştırma yaratılmasına mani olmak istediğini söyleyerek oraya gelen vinçe çıkarak üzerinde sadece ismi yazılı olan afişin üzerini beyaz branda ile kendisi kapattı. Polis ekipleri afişin kapatılmasının ardından “Propaganda olarak görülen yazının kapatıldığı görülüp yapılacak başka bir şey kalmamıştır” şeklinde tutanak tutarak olay yerinden uzaklaştı.

BUNA BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİLER

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her zamanki baskı ve kayırmacılıkla, kutuplaştırma ve kavga politikasıyla karşı karşıyayız. Cum günü astığımız afişimize birileri dayanamadı ve itirazlar, şikayetlerle gece yarısı operasyonuyla kaldırmaya kalktılar. Biz onlara gerek duymadan, bu alanın bize ait olduğunu, şahsım tarafından kiralanmış olduğunu belirttik. Burası özel şirket tarafından kiralanan bir alandır. Biz toplumu germemek ve seçim kampanyamızı kavgalar üzerine kurmamak adına gereğini yaptık ve ‘Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kiralanmıştır’ şeklinde beyaz bir branda gerdik. Ben Kocaeli Milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı üyesiyim ve ismimi de birçok yere asmakta da hakkım var. Ama bu afişe bile, aslında afiş bile değil artık; sadece bir ibare. Buna bile tahammül edemediler.”

KİMSEYE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

“Ne hikmetse Pazar gecesini sabaha bağlayan anda Kaymakam karar alıyor ve bize tebliğ etmeden, bizim itiraz ve dava haklarımızı kullanmamıza izin vermeden, burası şahsi alanım olmasına rağmen, şahsi alanıma usulsüz şekilde müdahale edecek kadar gece yarısı operasyonu düzenliyorlar. Emniyeti karşımıza dikiyorlar. Belediyenin personeli dahi gelmiyor afişi indirmek için. Özel şirkete verdik indirteceğiz diyerek buraya vinçleri getirdiler. Şimdi biz yine toplumu germemek adına bu yazıyı da beyaz bir brandayla kapatıyoruz. Biz de şimdi merak ediyoruz, ‘Bu beyaz branda siyasi içerikli midir değil midir’ karar verecekler mi diye. Bu yazıya bile siyasi içerik diyerek kaldırılmasına karar verilmesi Türk siyasi, demokrasi ve hukuk tarihine geçecek yüz karası bir karardır. İyice danışıklı dövüşe döndü bu olay. Bir AKP İl yöneticisinin Kaymakam’a ettiği bir laf nedeniyle, Kaymakamın alelacele aldırdığı bir danışıklı dövüş kararıyla karşı karşıyayız. Bizler de haklarımızı korumak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah’a bir can borcumuz var gerekirse onu da veririz ama kimseye hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bu kentin de bu insanların da haklarını yedirmemek adına bu kampanyayı doğru bir şekilde yürüteceğiz.”