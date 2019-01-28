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Sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı!

Karamürsel’de akşam saatlerinde çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

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Olay Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde tarafında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali G. ile Kadir V. İsimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  Ali G. isimli şahıs yanında bulunan bıçağı çıkartarak önce Kadri V.’yi daha sonra ise kavgayı ayırmaya gelen ve ismi öğrenilemeyen diğer kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Hızla olay yerine giden sağlık ekiplerini ilk müdahalesi sonrası yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede yapılan tedavileri sonrası taburcu edildikleri öğrenildi. Olay sonrası Ali G. polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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