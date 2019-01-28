Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda NArkotik ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap, 38 gr metamfetamin ve 1 gr eroin ele geçirildi.