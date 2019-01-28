Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda NArkotik ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap, 38 gr metamfetamin ve 1 gr eroin ele geçirildi.
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kocaeli’de Narkotik ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz