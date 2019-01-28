Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:23 TSİ- Gündem G: Bugün 10:24 TSİ

Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru

Sekapark-Plajyolu arasında uzatılan Akçaray tramvay hattı birinci etap hat çalışmaları bitti duraklar yerlerine koyuldu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogar ile Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattını Sekaparktan Plaj Yoluna kadar uzatıyor. 22 km olan yeni hatta bin 600 metre olan birinci etabında hat çalışmaları tamamlanırken ince işler devam ediyor. Birinci etap kapsamında istasyonların da imalatları tamamlanırken korkuluk ve cam yerleştirme işleri yapılıyor. Birinci etapta ray döşeme çalışmaları tamamlandı.

KABA İŞ BİTTİ İNCE İŞE GEÇİLDİ

attachment-71908-0-cfcf47d729ea5d94de99c18fcc359462-1548660027.jpg?

Toplamda 4 istasyonun bulunduğu Sekapark-Plajyolu Tramvay hattında dere üzerine inşa edilen 2 adet menfezin yapımı tamamlandı. Birinci etap kapsamında bin 600 metrelik ray döşeme imalatı ve hat içerisinde tramvay araçlarına enerji sağlayan direklerin montajları da tamamlandı. Hattın yanında yan yol açıldı ve yan yolun kaldırım çalışmaları da sona erdi. Hattın 600 metrelik ikinci etabına çalışmaları da en kısa zamanda başlayacak.

4 YENİ İSTASYON GELECEK

attachment-71908-4-cfcf47d729ea5d94de99c18fcc359462-1548660030.jpg?

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattının Sekapark-Plajyolu bölümünde 4 yeni istasyon yapılacak. 22 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi Kongre Merkezi Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Bin 600 metrelik Seka Devlet HastanesiOkullar Bölgesinden oluşan birinci kısım özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

YENİ HATLAR ENTEGRE OLACAK

attachment-71908-3-cfcf47d729ea5d94de99c18fcc359462-1548660029.jpg?

Öte yandan tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme Şehir Hastanesi ve Alikahya Stadyum güzergahında toplamda 8 kilometre olmak üzere üç yeni hat mevcut hatta entegre edilecek. Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Plajyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya Stadyum hattı da 35 km uzanarak Yahya Kaptanda mevcut hatla birleşecek.

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

nasıl biri - tranvay güzel oldu. Emeklerinize sağlık. Peki kapatılan demiryolu...niye mevcut tren istasyonları kapalı? kırkikievler, kurçeşme, ben niye adapazarına gidemiyorum tren ile? niye tren sefer sayısı düşürüldü....açılan tramvay 1600 metre 1,6 km...peki kapatılan demiryolu kaç km?

Yanıtla . 1Beğen 28 Ocak 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Kartepe Kayak Merkezi'nde 15 kilometrelik araç kuyruğu mask
Kartepe Kayak Merkezi'nde 15 kilometrelik araç kuyruğu
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti mask
Küçük çocuktan şoföre teşekkür ziyareti
Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru mask
Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru
Tetik ailesinin acı günü mask
Tetik ailesinin acı günü
Batuhan’ın askerlik hayali gerçek oldu mask
Batuhan’ın askerlik hayali gerçek oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!

GALERİ

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL