CHP’li gençler DSP’ye mi geçiyor?

CHP, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti ile yaptığı ittifakın ilçeler düzeyindeki anlaşmasını kamuoyuna açıklamış ve Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i destekleyeceğini duyurmuştu. İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i desteklemek istemeyen Körfez örgütü, CHP’nin adayı Bozkurt Uslu’nun geri çekilmesi durumunda partiden toplu istifa edip DSP’ye geçmeyi planlıyordu.

DSP’Yİ ZİYARET ETTİLER

Körfez Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı ve arkadaşları, dün DSP Körfez İlçe Başkanı Gündüz Çehreli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Körfez Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı ve arkadaşlarının DSP’ye geçme ihtimalinin arttığı kulislerde konuşuluyor. Selin BECER