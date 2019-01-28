İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu

Ben belediyecilerin profesörüyüm diyen park bahçeler emeklisi Turhan Bayrak, “ Daha öncede 2 defa Kandıra ilçesine belediye başkan adayı oldum. Bir kere DSP’den bir kerede de bağımsız olarak. Şimdi de İzmit Belediyesi’ne aday olacağım. Birçok dernekte yöneticilik yaptım. Lisanslı güreşçiyim ve artık yerel yönetimlerde hizmet etmek istiyorum diyen Turan Bayrak 1961 İzmit doğumlu, evli ve 2 çocuk babası.