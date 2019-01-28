Ben belediyecilerin profesörüyüm diyen park bahçeler emeklisi Turhan Bayrak, “ Daha öncede 2 defa Kandıra ilçesine belediye başkan adayı oldum. Bir kere DSP’den bir kerede de bağımsız olarak. Şimdi de İzmit Belediyesi’ne aday olacağım. Birçok dernekte yöneticilik yaptım. Lisanslı güreşçiyim ve artık yerel yönetimlerde hizmet etmek istiyorum diyen Turan Bayrak 1961 İzmit doğumlu, evli ve 2 çocuk babası.
Bugün 10:44 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:46 TSİ
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler emeklisi Turhan Bayrak, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde İzmit’ten belediye başkan adayı olacağını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz