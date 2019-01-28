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Söğüt, "Engelleri birlikte aşacağız"

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Körfezde engelli dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Engelsiz bir Körfez için derneklerle birlikte çalışacaklarını belirten Söğüt Engelleri birlikte aşacağız dedi

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SÖĞÜT ENGELLERI BIRLIKTE AŞACAĞIZ

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Körfez Engelliler Derneği üyeleriyle Tütünçiftlik Kent Meydanında bulunan Benim Dünyam Cafede bir araya geldi. Buluşmaya ayrıca AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada engellilerin talep ve önerileri dinlendi.

HER ADIMI SİZLERLE ATACAĞIZ

Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmek şehirlerdeki engelleri kaldırmak adına AK Parti döneminde ciddi projeler üretildi. Başkanımız İsmail Baran da Engelsiz bir Körfez için ciddi adımlar attı. Bizler de göreve gelir gelmez daha fazla neler yapabiliriz bunu birlikte konuşarak hayata geçireceğiz. Her engeli birlikte aşacağız. Bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız ifadelerini kullandı.

ŞARJ İSTASYONLARINI HAYATA GEÇİRDİK

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da engelli bireylerinin talep ve önerilerine önem verdiklerini belirterek Engellilerimiz için ilçemizde Engelli Araç Şarj İstasyonlarını hayata geçirdik. Ayrıca bu alanı da Engelli Yaşam Merkezi olarak sizlere tahsis ettik dedi. Milletvekili Emine Zeybek de konuşmasında Benim önceliğim kadınlarımız gençlerimiz ve engellilerimiz. Sizlere karşı kendimi daha fazla sorumlu hissediyorum dedi.

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