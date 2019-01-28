Demokrat Parti eski üyesi ve CHP Dilovası eski İlçe Başkanı İrfan Ertürk aldığı kararla AKP'ye geçtiğini duyurarak AKP'nin adayını destekleme kararı aldı. Ertürk’ün üyeliğini AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir “Aktif siyaset yapmış, Dilovası’nın tanınan simalarından İrfan Ertürk, AKP saflarına katılarak, bizlere desteklerini sundular. Katılımlarından dolayı teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.
Bugün 11:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:52 TSİ
CHP'li eski başkan AKP'ye geçti
CHP’nin Dilovası eski İlçe Başkanı, ilçenin tanınan simalarından İrfan Ertürk, AKP’ye üye oldu.
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Bugün 11:06 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz