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CHP'li eski başkan AKP'ye geçti

CHP’nin Dilovası eski İlçe Başkanı, ilçenin tanınan simalarından İrfan Ertürk, AKP’ye üye oldu.

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Demokrat Parti eski üyesi ve CHP Dilovası eski İlçe Başkanı İrfan Ertürk aldığı kararla AKP'ye geçtiğini duyurarak AKP'nin adayını destekleme kararı aldı. Ertürk’ün üyeliğini AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir “Aktif siyaset yapmış, Dilovası’nın tanınan simalarından İrfan Ertürk, AKP saflarına katılarak, bizlere desteklerini sundular. Katılımlarından dolayı teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.

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