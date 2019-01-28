Gençlerin sevgisi salona sığmadı

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk dün İlbeyoğlu Düğün Salonu’nda ‘Gençlik Buluşması’nı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen gençlik buluşmasına gençlerin yanı sıra CHP Darıca İlçe Başkanı Gürel Yıldırım, CHP Darıxa SKM Başkanı Ahmet Özmet, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Demir, CHP Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Akdeniz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kızılbuğa, CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli, İYİ Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ülker ve yönetimleri ile çok sayıda Darıcalı genç katıldı.

GENÇLER SÖZ SAHİBİ OLACAK

Yüzlerce gencin ve 7’den 70’e birçok Darıcalı’nın katıldığı ‘Gençlik Buluşması’nda CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk bir konuşma yaptı. Darıca’nın yaşadığı tüm sorunları bildiğini belirten Törk konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bu mahallede doğmuş, bu kentin tüm mahallelerinde zaman geçirmiş, iyi günde kötü günde her daim bu kentin havasını solumuş bir kardeşinizim. Bu kentin iyi yönetilmemesine itirazım var. Bu kentteki gençlerin söz sahibi olamamasına itirazım var. Darıca’nın eğitimde, kültürde ve spor alanlarında özellikle gençlerimizin söz sahibi olduğu, Darıca’nın kaynaklarını sonuna kadar gençlerin hizmetine sunacağız.

YAŞADIĞIMIZ KENTE SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Darıca için siyasi düşüncelerinizi bir kenara bırakarak Darıca’da söz sahibi olma zamanı geldi. Darıca gençlerle güzelleşecek. Herkesin heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu yola çıktığımda hedefleri ve idealleri olan bir genç kardeşiniz iken 16 km sahil şeridi olan İstanbul’un yanı başındaki Darıcamız’ın hizmet alamamasını hiç içime sindirememiştim. Allah nasip etti mühendis kardeşiniz artık sizlerle beraber söz sahibi olacak. Bu heyecanı Darıca’nın her yerinde görüyorum. Yaşadığımız kente sahip çıkma zamanıdır. Değişimi de sizlerle gençlerle gerçekleştireceğiz.

DARICA’YA YAKIŞIR TESİS

Darıca gençlerimizin spor yapabildiği bir alan değil. Nenehatun Stadı’nın olduğu alanı bir amatör spor tesisine çevirip büyük bir statla, antrenman sahalarıyla, soyunma giyinme odaları ile misafir takımları ağırlayabildiğimiz, hakemlerimiz gelip rahatlıklar maçları yönettiği Darıca’mıza yakışır bir tesis yapacağız. Darıca’ya tesisleşme konusunda bizimle birlikte çok ciddi yatırımlar olacak. Darıca’nın kaynakları var. Ancak gencini, çocuklarını, kadınlarını hizmetten mahrum bırakmış bir kent. 31 Mart’a kadar bu dava hepimizin davası. 31 Mart’a kadar sizler de bu kentin değişimi için çalışın.

DARICA BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

Bu kente artık bu düzen devam etmeyecek. Artık Darıca, 14 mahallesi ile 81 vilayetinden gelen her kesimden insanı ile kentine ve adayına sahip çıkıyor, kardeşine, abisine sahip çıkıyor. Genç kardeşlerimden buraya gelemeyen yakın arkadaşlarını, çevresini bu işe katmasını bekliyorum. Bu kentte doğduk, bu kentte yaşıyoruz. Bundan sonra da bir yere gideceğimiz yok. Çocuklarımız da burada büyüyor, gençlerimiz de büyüklerimiz de burada. Almış olduğum eğitimle, kente dair hedeflerimizle, vizyonumuzla, enerjimizle, gençliğimizle bu kenti bölgenin parlayan yıldızı yapacağız.

DARICA DEĞİŞİMİ HAK EDİYOR

31 Mart’a kadar hepimiz çok çalışacağız. Hepinizin heyecanı var. Çünkü bu kent değişimi hak ediyor. Son ana kadar bu mücadeleyi vermeye hazırım. Bu mücadeleyi gönlümüzle, her siyasi partinden inanmış insanların bizimle kol kola yürümesi ile ilerliyoruz. Bu kente de sizin gücünüzle sahip çıkacağız. Bu kenttin her alanda olan sorunlarının çözümü için 31 Mart bir milat. Maalesef çocuklarımız uzak mahallelerde çocuklarımıza kreş açamayacak kadar aciz bir yerel yönetimi yaşadı bu kent. Özellikle okul öncesi yavrularımızın hem de çalışan annelerimizin ev hanımlarının da rahat etmesi ve onların da bu kentin hizmetlerinden faydalanması için çocuk kreşlerini göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde Darıca’nın evlatlarına hediye edeceğim.

GENÇLERE İŞ İMKÂNI

Mahallelerde kuracağımız gençlik merkezleri ile genç kardeşlerimizin sanat yapmasını, müzik yapmalarını, sportif faaliyetlerde bulunmalarını, el becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Darıca’nın gençlik merkezlerinden benim genç kardeşlerim gerçek anlamda hizmet alacak ve diyecekler ki ‘başkan bizim gibi düşünüyor, bizi düşünüyor.’ Darıca’da hem üniversite mezunu hem de üniversiteye gitmeden işsiz kalan kardeşlerimiz var. Tüm gençlere iş verme imkânımız olmayabilir. Ancak kuracağımız çocuk kreşleri ile gençlik merkezleri ile sahile yapacağımız yatırımlarla ve özellikle Darıca’yı Tuzla ile bağlayarak Darıca sahil bağlantı yolunu açtıktan sonra Darıca’da esnafımızın rahatladığını, gençlerimizin iş bulduğunu da göreceksiniz.

DARICA’YA ÜNİVERSİTE

Göreve geldiğimizde yapacağımız işlerinden biri de kuracağımız istihdam bürosu ile ticaret odası ve Gebze OSB’lerdeki sanayi başkanları ile bir araya gelerek genç kardeşlerimizin iş bulmalarında yardımcı olacağız. Darıca’da bir üniversite olması için mücadele edecek bir belediye başkanı için sizlerden destek istiyorum. Gelin sevgi ile el birliğiyle Darıca’yı Darıcalılara teslim edelim. Bu kentin tüm sokaklarını ve yollarını bilen bir kardeşiniz olarak bu kenti bölgenin parlayan yıldızı yapmak için hepinizin desteğine ve gönlüne ihtiyacımız var. 31 Mart akşamına kadar çok çalışarak oy verdiğimiz sandıklara da sahip çıkarak en az yüzde 60 ile seçimi kazanacağız.” Törk’ün konuşmasının ardından yüzlerce genç Törk ile hatıra fotoğrafı çektirdi.