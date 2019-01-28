Eğitime katkı paylarının ilk taksitleri yatırıldı

Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile yüksek öğrenimini yapan 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere verdiği eğitime katkı payları için başvurular 1 Ekim’de başlamıştı. Başvuruların değerlendirilme süreci tamamlandı, burs almaya hak kazanan 3 bin öğrencinin isimleri açıklandı.

MÜJDEYİ BAŞKAN BARAN VERDİ

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ile birlikte bir müjdeli haber de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’dan geldi. Başkan Baran, burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına ilk taksitlerin yatırıldığını belirtti.