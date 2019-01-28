Kursiyeri Kına Gecesi ile uğurladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları büyük ve güçlü bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kursiyerler İzmire gelin giden KO-MEK kursiyeri Melike Altun için sürpriz bir kına gecesi düzenledi. Bindallı giyen ve eline kınası yakılan genç kursiyer bu anlamlı sürpriz karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

KINA GECESİ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Köseköy Kurs Merkezinin Pasta Çırağı kursiyeri olan Melike Altun bir süredir evlilik hazırlıklarını sürdürüyordu. Evlilik nedeniyle İzmire yerleşecek olan Melikeye kurs merkezinde arkadaşları ve usta öğreticisi sembolik bir kına gecesi düzenlemeye karar verdi. Organizasyon için tüm hazırlıklar yapıldı. Kına gecesinin olmazsa olmazı olan kına ve bindallı da Melike gelin için hazırlandı.

YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE

Ders için sınıfına giren Melike Altunu kursiyer arkadaşları Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar türküsü ile karşıladı. Bindallısını giyen Melike gelinin eline arkadaşları tarafından alınan çeyrek altın konularak kınası yakıldı. Oldukça duygulanan Melike Altun gözyaşlarını tutamadı.

KO-MEKİ ASLA UNUTMAYACAĞIM

KO-MEKin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Melike Altun kendisi için hazırlanan kına gecesinin hayatının en güzel anılarından biri olacağını söyledi. Evlenerek İzmire gideceğini ancak KO-MEKi asla unutmayacağını söyleyen Melike KO-MEKte pasta çırağı branşında eğitim aldım. Burada çok güzel şeyler öğrendim. Eğitimin yanı sıra üzüntüyü sevinci paylaşmayı birine yardım etmenin sevincini yaşadım. Şimdi giderken tüm bu güzellikleri de yanımda götürüyorum. Ama Kocaeline geldiğimde mutlaka KO-MEKi usta öğreticilerimi ve arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. KO-MEKi asla unutmayacağım dedi.

ÇOK MUTLU OL MELİKE

Melike kendisi için düzenlenen kına gecesi için usta öğreticileri ve arkadaşlarına teşekkür etti. KO-MEK kursiyerleri de İzmire gelin verdikleri arkadaşları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek kendisine mutluluklar diledi.