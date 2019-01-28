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Yıldırım, "Şehrül Emin olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Karamürsel İlçe SKMnin düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Başkan Yıldırım Karamürselin Şehrül Emini olmaya devam edeceğiz dedi

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Toplantıya AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım İlçe SKM Başkanı Ramis Bilgiç ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ilçe belediye başkan aday adayları ilçe belediye meclis üyeleri pati yöneticileri mahalle başkanları ve partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan teşkilat mensupları katıldı. Programda partililere seslenen Başkan İsmail Yıldırım Yıllardır ilçemize hizmet eden kardeşinizim. Karamürsele Şehrül Emin olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.

BU EKİP İNSANA GURUR VERİYOR

İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Recep Demirel Bugün burada çok güzel bir tablo var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından mevcut Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım tekrar aday gösterildi. Birlik ve beraberlik içerisinde aynı dava uğruna çalışmak bizi güçlendiriyor. Önümüzdeki seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz ve bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu ekiple sahaya çıkmak insana onur ve gurur veriyor dedi.

DAVAMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Demirelin ardından söz alan Başkan Yıldırım 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine doğru yol almaktayız. Şehirlerdeki Şehrül-Eminleri belirleyecek vatandaşlarımızın daha mutlu yaşayabilmesi için çabalayacağız. Önümüzdeki Yerel Seçimler sadece seçim olarak düşünülmemeli. Dimdik olmalı davamıza sahip çıkmalıyız. Yıllardır ilçemize hizmet eden kardeşinizim. Çoğu zaman kucaklaştık bu dava uğruna omuz omuza hizmet ettik. Sadece ben bilirim zihniyetiyle hareket eden bir insan değilim. Şahsımı değerlendirirken geçmişte yaptıklarım geleceğe çizdiğim vizyonla değerlendirmenizi istiyorum.

HUZURUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL

Geçmiş dönemde yaptığımız hizmetler herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor diyen Yıldırım İlçemize Huzurun Başkenti sloganını yerleştirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik ve birlikte başardık. Görevde bulunduğumuz 15 yılda sizler tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olarak ilçenin imarından turizminden çöpünden suyundan çevresinden ve Karamürselde yaşayan insanların refahından sorumlu olduk. Allah nasip ederse Karamürsele Şehrül Emin olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.

TANITIM TOPLANTISINA DAVET

Toplantı sonunda Başkan Yıldırım 2 Şubat Cumartesi günü saat 14:00de Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısına teşkilat mensuplarını davet ederek sözlerini sonlandırdı.

Bugün 11:25 TSİ - Siyaset

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