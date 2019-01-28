Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:37 TSİ

Katırcıoğlu, "Kandıra'da AK Belediyecilik devam edecek"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan gün boyu ilçede ev ziyaretleri yaparak istişarede bulundu

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

AK Partinin seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü Kandırada SKM programları kapsamında gün boyu ev ziyaretleri yapılarak vatandaşlarla sohbet edildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat yöneticilerinin katılımıyla başlayan ziyaretlerde vatandaşlarla buluşuldu. Ziyaretlerde konuşan milletvekili Katırcıoğlu Kandırada AK belediyecilik gönül birliği ve Cumhur İttifakı ile devam edecek ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP TEŞKİLATLARI EL ELE

Günün ilk programında Kayıplar Köyüne gidildi. Burada önce mahalle sakinlerinden Kemal Amcaya giderek taziye ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu ve Turan sonrasında köy kahvesinde vatandaşlarla bulundu. Ardından ilçe merkezinde ev ziyaretlerine geçildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turanın yanı sıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Türkün de hazır bulunduğu ziyaretlere her iki partinin kadın kolları yöneticileri de eşlik etti.

HASTA ZİYARETİ VE ASKER UĞURLAMASI

Programlar kapsamında ilk olarak geçmiş dönem kadın kolları başkanı Fatma Yalçınkaya ve ailesini ziyaret eden Katırcıoğlu ve Turan sonrasında Zümrüt Seymen Kevser Türk Ceyda Ateş ve Nurten Yenerin evlerine konuk oldu. Ayrıca Akdurak Mahallesinde ikamet eden İrfan Seymene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu ve Turan vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Mustafa Yaşar için düzenlenen asker mevlidine de katıldı.

UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden ve 31 Martta yapılacak seçimler için destek isteyen Katırcıoğlu Kandıra programımızı Cumhur İttifakı olarak MHP teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdik. Kandırada AK belediyecilik gönül birliği ve Cumhur İttifakı ile devam edecek dedi. AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Kandırada hedeflediğimiz gibi bu dönem rekor oya ulaşacağımıza inanıyorum dedi.

Bugün 11:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Kardeşim üç sene önce temeli atılan kandıra ölüm yolu ne olacak?kimse ağzına almıyor şimdi yaz sezonu geliyor oradaki ölümlerin sorumlusu kim olacak?

Yanıtla . 0Beğen 28 Ocak 13:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu mask
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu
Gençlerin sevgisi salona sığmadı mask
Gençlerin sevgisi salona sığmadı
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar! mask
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!
CHP İl başkanı istifasını geri çekti mask
CHP İl başkanı istifasını geri çekti
Saadet Partisi'nin adayları belli oldu mask
Saadet Partisi'nin adayları belli oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!

GALERİ

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL