Katırcıoğlu, "Kandıra'da AK Belediyecilik devam edecek"

AK Partinin seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü Kandırada SKM programları kapsamında gün boyu ev ziyaretleri yapılarak vatandaşlarla sohbet edildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat yöneticilerinin katılımıyla başlayan ziyaretlerde vatandaşlarla buluşuldu. Ziyaretlerde konuşan milletvekili Katırcıoğlu Kandırada AK belediyecilik gönül birliği ve Cumhur İttifakı ile devam edecek ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP TEŞKİLATLARI EL ELE

Günün ilk programında Kayıplar Köyüne gidildi. Burada önce mahalle sakinlerinden Kemal Amcaya giderek taziye ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu ve Turan sonrasında köy kahvesinde vatandaşlarla bulundu. Ardından ilçe merkezinde ev ziyaretlerine geçildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turanın yanı sıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Türkün de hazır bulunduğu ziyaretlere her iki partinin kadın kolları yöneticileri de eşlik etti.

HASTA ZİYARETİ VE ASKER UĞURLAMASI

Programlar kapsamında ilk olarak geçmiş dönem kadın kolları başkanı Fatma Yalçınkaya ve ailesini ziyaret eden Katırcıoğlu ve Turan sonrasında Zümrüt Seymen Kevser Türk Ceyda Ateş ve Nurten Yenerin evlerine konuk oldu. Ayrıca Akdurak Mahallesinde ikamet eden İrfan Seymene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu ve Turan vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Mustafa Yaşar için düzenlenen asker mevlidine de katıldı.

UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden ve 31 Martta yapılacak seçimler için destek isteyen Katırcıoğlu Kandıra programımızı Cumhur İttifakı olarak MHP teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdik. Kandırada AK belediyecilik gönül birliği ve Cumhur İttifakı ile devam edecek dedi. AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Kandırada hedeflediğimiz gibi bu dönem rekor oya ulaşacağımıza inanıyorum dedi.