Bozkurt Uslu için PM'den karar çıktı

Bilindiği üzere Körfez ilçede İYİ Parti çatısı altında ittifak yapmak istemeyen CHP Körfez İlçe Örgütü, Bozkurt Uslu’nun belediye başkan adayı olmasını istemişti. İlçe Gençlik Kolları üyeleri de sürecin uzaması üzerine ilçe binasında eylem yaparak CHP’nin belediye başkan adayı çıkarmasını istemişti. Bunun üzerine geçtiğimiz parti meclisi toplantısında CHP Parti Meclisinde Körfez Belediye Başkan adayı olarak Bozkurt Uslu’ yu aday olarak açıklamıştı.

ADAYLIKTAN GERİ ÇEKTİRİLDİ

Açıklamanın ardından adaylık açıklaması için toplantı düzenleyecek olan Bozkurt Uslu’ ya Genel Merkez’ den gelen toplantıyı iptal et kararının ardından kaos daha büyümüş, Bozkurt Uslu, gelen karara rağmen toplantıyı gerçekleştirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, dün gerçekleştirilen ve sabah saat 05:30 saatlerine kadar devam eden CHP parti meclisi toplantısında Bozkurt Uslu’ yu adaylıktan geri çektirildi. Selin BECER