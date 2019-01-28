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Bozkurt Uslu için PM'den karar çıktı

CHP Genel Merkezi dün gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısında, CHP Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu’yu adaylıktan geri çekti

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Bilindiği üzere Körfez ilçede İYİ Parti çatısı altında ittifak yapmak istemeyen CHP Körfez İlçe Örgütü, Bozkurt Uslu’nun belediye başkan adayı olmasını istemişti. İlçe Gençlik Kolları üyeleri de sürecin uzaması üzerine ilçe binasında eylem yaparak CHP’nin belediye başkan adayı çıkarmasını istemişti. Bunun üzerine geçtiğimiz parti meclisi toplantısında CHP Parti Meclisinde Körfez Belediye Başkan adayı olarak Bozkurt Uslu’ yu aday olarak açıklamıştı.

ADAYLIKTAN GERİ ÇEKTİRİLDİ

Açıklamanın ardından adaylık açıklaması için toplantı düzenleyecek olan Bozkurt Uslu’ ya Genel Merkez’ den gelen toplantıyı iptal et kararının ardından kaos daha büyümüş, Bozkurt Uslu, gelen karara rağmen toplantıyı gerçekleştirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, dün gerçekleştirilen ve sabah saat 05:30 saatlerine kadar devam eden  CHP parti meclisi toplantısında Bozkurt Uslu’ yu adaylıktan geri çektirildi. Selin BECER

 

 

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Yorumlar

(1)
01

tankut - çok çayını içtim bu iyi olmadı

Yanıtla . 0Beğen 28 Ocak 12:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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