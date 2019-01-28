Turan, "Makamlara değil, gönüllere talibiz"

SKM programları kapsamında AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan köy ziyaretlerine önem veriyor. Her akşam köy programları yaparak Kandıralı hemşehrileri ile bir araya gelen Turan günün ilk ziyaretini Gençali Köyüne yaptı. İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile birlikte Gençali Köyüne giden Turan burada vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Cüneyt Akçay ve Tayfun Uçarın asker uğurlamasına katıldı.

TEKKEŞİNLER KÖYÜNDE ÇAY SOHBETİ

Köy ziyaretleri kapsamında Gençali Köyünün ardından Antaplıya geçen Turan burada Antaplı Köyü Muhtarı Hüseyin Girgin ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Tekkeşinler Köyünde ise mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turan bölge sakinleri ile hem çay içti hem de sohbet etti. Turan Tekkeşinlere yaptığı ziyaret esnasında İlçe Başkanı Erol Ölmez ve mahalle muhtarı Rasim Candan ile birlikte mahallede düzenlenen asker uğurlamasına da katıldı. Vatani görevini yapmak üzere birliklerine teslim olacak Yücel Candan ve Önder Zengini tebrik eden Turan hayırlı teskereler temennisinde bulundu.

EN ÖNEMLİ PROJEMİZ GÖNÜLLERE GİRMEK

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan köy ziyaretlerinde hemşehrileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bugüne kadar partimde birçok görevde bulundum. Şimdi Rabbim nasip etti karşınıza başkan adayı olarak çıkıyorum. Kuşkusuz önümüzdeki günlerde başta turizm noktasında olmak üzere sizlerle projelerimizi paylaşacağım. Fakat şuna emin olabilirsiniz en önemli projemiz halkımızın gönlüne girmek. Kandıramıza hemşehrilerimize hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Gönül belediyeciliği anlayışında yapacağımız çalışmalarımızla makamlara değil gönüllere talibiz. Kandıramızı 2023 hedefine taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz dedi.