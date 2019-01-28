Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:48 TSİ- Siyaset G: Bugün 11:49 TSİ

Turan, "Makamlara değil, gönüllere talibiz"

Turan köy ziyaretleri esnasında bir araya geldiği hemşehrilerine gönül belediyeciliği vurgusu yaparak Makamlara değil gönüllere talibiz dedi

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

SKM programları kapsamında AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan köy ziyaretlerine önem veriyor. Her akşam köy programları yaparak Kandıralı hemşehrileri ile bir araya gelen Turan günün ilk ziyaretini Gençali Köyüne yaptı. İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile birlikte Gençali Köyüne giden Turan burada vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Cüneyt Akçay ve Tayfun Uçarın asker uğurlamasına katıldı.

TEKKEŞİNLER KÖYÜNDE ÇAY SOHBETİ

Köy ziyaretleri kapsamında Gençali Köyünün ardından Antaplıya geçen Turan burada Antaplı Köyü Muhtarı Hüseyin Girgin ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Tekkeşinler Köyünde ise mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turan bölge sakinleri ile hem çay içti hem de sohbet etti. Turan Tekkeşinlere yaptığı ziyaret esnasında İlçe Başkanı Erol Ölmez ve mahalle muhtarı Rasim Candan ile birlikte mahallede düzenlenen asker uğurlamasına da katıldı. Vatani görevini yapmak üzere birliklerine teslim olacak Yücel Candan ve Önder Zengini tebrik eden Turan hayırlı teskereler temennisinde bulundu.

EN ÖNEMLİ PROJEMİZ GÖNÜLLERE GİRMEK

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan köy ziyaretlerinde hemşehrileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bugüne kadar partimde birçok görevde bulundum. Şimdi Rabbim nasip etti karşınıza başkan adayı olarak çıkıyorum. Kuşkusuz önümüzdeki günlerde başta turizm noktasında olmak üzere sizlerle projelerimizi paylaşacağım. Fakat şuna emin olabilirsiniz en önemli projemiz halkımızın gönlüne girmek. Kandıramıza hemşehrilerimize hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Gönül belediyeciliği anlayışında yapacağımız çalışmalarımızla makamlara değil gönüllere talibiz. Kandıramızı 2023 hedefine taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz dedi.

Bugün 11:48 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu mask
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu
Gençlerin sevgisi salona sığmadı mask
Gençlerin sevgisi salona sığmadı
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar! mask
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!
CHP İl başkanı istifasını geri çekti mask
CHP İl başkanı istifasını geri çekti
Saadet Partisi'nin adayları belli oldu mask
Saadet Partisi'nin adayları belli oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!

GALERİ

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL