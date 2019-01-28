Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de

AK Partide belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan ve ilçe ilçe devam eden aday tanıtım törenleri yarın Salı Körfez ile devam ediyor. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde 19.00da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak tüm Körfezlileri davet eden Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Körfezli hemşerilerimi gerçekleştireceğimiz aday tanıtım törenimize davet ediyoruz. Sizleri orada ağırlamaktan büyük onur duyacağız dedi.