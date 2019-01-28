AK Partide belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan ve ilçe ilçe devam eden aday tanıtım törenleri yarın Salı Körfez ile devam ediyor. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde 19.00da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak tüm Körfezlileri davet eden Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Körfezli hemşerilerimi gerçekleştireceğimiz aday tanıtım törenimize davet ediyoruz. Sizleri orada ağırlamaktan büyük onur duyacağız dedi.
Bugün 11:52 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de
AK Partide belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından başlayan aday tanıtım töreni yarın Körfez Salı ile devam ediyor
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Bugün 11:52 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Fahri gül elektrik - Tiranla ayni karede olduguna utan.
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