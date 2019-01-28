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Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de

AK Partide belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından başlayan aday tanıtım töreni yarın Körfez Salı ile devam ediyor

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AK Partide belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan ve ilçe ilçe devam eden aday tanıtım törenleri yarın Salı Körfez ile devam ediyor. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde 19.00da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak tüm Körfezlileri davet eden Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Körfezli hemşerilerimi gerçekleştireceğimiz aday tanıtım törenimize davet ediyoruz. Sizleri orada ağırlamaktan büyük onur duyacağız dedi.

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Yorumlar

(1)
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Fahri gül elektrik - Tiranla ayni karede olduguna utan.

Yanıtla . 0Beğen 28 Ocak 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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