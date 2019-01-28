Katırcıoğlu: İzmit'te oyumuzu arttıracağız

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte önce Tepeköy Mahallesinde ardından da Yenişehir Mahallesinde ziyaretlerde bulundu. SKM programları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Tepeköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Radiye Sezer Katırcıoğlu Biz biriz beraberiz kardeşiz yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Teşkilatlarımız her gün sahada gönül köprüleri kuruyor. Bu da bizim oyumuzu arttıracak dedi.

REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ

Tepeköydeki toplantıda vatandaşlara seslenen İlçe Başkanı Ali Güney de konuşmasında Kocaelinin gözbebeği İzmitimizde gittiğimiz her yerde halkımızın teveccühü ile karşılanıyoruz. Bu 31 Martın işareti. Rehavete kapılmayacağız. Aynı kararlılıkla halkımızın desteğiyle yola devam edeceğiz. Bugüne kadar halkımızın sevgisi ve desteğiyle güçlü bir şekilde yürüdük bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İzmit İlçe Başkanı Ali Güney daha sonra Yenişehir Mahallesinde hasta ve engelli vatandaşları ziyaret etti. İlk olarak engelli Umut Can Yılmazın evine konuk olan Katırcıoğlu Mustafa Kadı ve İbrahim Günaya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güney Çıktığımız kutlu hizmet yolunda İzmitte 7den 70e girilmedik gönül çalınmadık kapı bırakmayacağız dedi.