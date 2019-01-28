Olay, sabah saatlerinde Derinci ilçesi Çınarlı Mahallesi Topçu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Büşra Turan, yemek yapmak için ocağa tencere koyduktan sonra balkondan, bahçede beslediği tavuklara yem atmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybedip, 3'üncü kattan düştü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Tunç'u, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Turan burada tedavi altına alınırken, bir süre sonra ocaktaki tencere alev aldı. Dumanı gören komşuları bu kez itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Mutfakta küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Büşra Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Tavuklara yem atarken balkondan düştü
Derince ilçesinde yaşayan Büşra Turan(25) bahçede beslediği tavuklara yem atmak için çıktığı 3'üncü kattaki balkondan dengesini kaybedip düştü. Düşmeden önce yemek için ocağa koyduğu tencere ise yangına neden oldu. Turan hastanede tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yanıgını söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz