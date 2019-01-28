Futbolcular ve taraftar birbirine girdi!

FACİAYA RAMAK KALDI… ÖNLEM ALINMALI…

Dilovası Belediyespor’un 1-0 kazanarak tur atladığı 1.Küme Play-Off maçındaki olayların yankısı sürüyor. Dilovası ile Alikahyalı taraftarlar birbirine girerken, Dilovası Başkanı Recep Laç “Nereye gitsek terörist muamelesi görüyoruz. Bıktık artık. Bir facia yaşanmasından korkuyoruz” derken, Alikahya Başkanı İbrahim Kılıç “Biz kimseye PKK’lı demedik. Bizim taraftara biri bıçak çekmiş, olaylar böyle başladı, üzgünüz” dedi.

HER ŞEY KIRMIZI KARTTAN SONRA OLDU

83. dakikada, maç 1-0 Dilovası Belediye lehine devam ederken, Alikahyalı Erkan ile Dilovası oyuncusu Osman birbirine sert girince oyundan atıldı. Bu sırada iddiaya göre, tribünde Dilovasılı taraftarlarından biri bıçak çekti. Bunun üzerine Alikahyalı taraftarlar topluca Dilovası taraftarına saldırırken, ardından kırmızı kart gören oyuncunun bulunduğu soyunma odasına hücum etti. Burada arbede yaşanırken, saha içerisindeki polisler, kapılar kapalı olduğu için olaya müdahalede gecikti.

HERYERDE TERORİST DİYORLAR…

Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Laç, olaylar sonrasında açıklamada bulunurken nereye gidersek gidelim terörist muamelesi görüyoruz. Hem rakipler, hem de devlet görevlileri bize böylesi bir muamele yapıyorlar. Taraftarımızın da, yönetimimizin de artık sabrı taştı. Alikahya maçındaki olaylar, eğer biz gerekli güvenlik önlemlerini aldırmasaydık, çok büyüyecek ve belki de facia yaşanacaktı. Can güvenliğimiz yoktu. Bizim maç sonrasında korumasını beklediğimiz polislerin bile birbirine “Köşeye kadar eskortluk yap, sonra ne olursa olsun” dediğini duymuşlar. Yıllardır aynı olayları yaşamaktan bıktık. Biz herkesi krallar gibi ağırlıyoruz, ama nereye gidersek gidelim terörist muamelesi görüyoruz” dedi.

KILIÇ: BİR GENÇ BİZE BIÇAK ÇEKTİ…

Alikahyaspor Başkanı İbrahim Kılıç ise “Elimde kamera görüntüler mevcut. Biz kimseye PKK dışarı, ya da terörist diye bir tezahürat yapmadık. Ne olduysa kırmızı kart sonrasında oldu. Dilovası’ndan bir genç bizim taraftara bıçak çekti. Ortalık karıştı. Herkes birbirine girdi. Ben bizim gençleri ayırmak için çok çaba sarf ettim. Olanlar oldu. Maç sonrasında da biz rakibimizi tebrik ettik ve ayrıldık. Maç öncesinde de rakip takımın başkanı ve yöneticileriyle beraber oturup sohbet bile ettik. Biz böylesi siyasi saldırılar yapacak bir camia değiliz” dedi. Olaylar hakkındaki cezalar acilen belirlenecek. Zira, cumartesi günü Dilovası Play-Off final maçı oynayacak. Ahmet AKAY