Akmeşe 11 yiyince 'sakata' geldi

TAKTİK UYGULADILAR…

Daha fazla gol yemek adına böylesi bir şeye başvuran Akmeşespor, maça devam etseydi, fark daha da açılacaktı. BAL takımı görünümündeki süper güçlü Yarımcaspor, tecrübeli oyuncularıyla 2’de 2 yaparak zirveye ortak oldu. Grupta Turgutspor da 11 gol atıp, hiç gol yemezken, averajlar eşit duruma geldi. Yarımcaspor’un gollerini Emrah Tanta (3), Mehmet (3), Bedirhan (2), Furkan, Hakan, Anıl (2) attı. Yarımcaspor sahaya Onur, Celal, Gökhan, Emrah Tanta, Mehmet, Bedirhan, Anıl, Yurnus, Furkan, Levent, hakan on biriyle çıkarken, Akmeşespor ise sahaya Ensar, Enes, Erhan, Melih, Cengiz, Tayfun, Uğur, Çağlar, Umutcan, Murat, Emirhan on biriyle çıktı. 3 değişikliği tamamlayan Akmeşe, ardından 5 oyuncusu ‘sakatlanınca!..’, sahada 6 kişi kaldı. Kurallar gereği maçı Yarımcaspor 11-0 hükmen kazanacak. Akmeşe’ye ise herhangi bir 3 puan silinme cezası uygulanmayacak.