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Nebil Uzun'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) akciğer yetmezli nedeniyle vefat etti. Merhume Gülizar Uzun'un cenazesi bugün Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kestanepınar köyünden öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Erdem ÖVÜÇ

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