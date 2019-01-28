Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) akciğer yetmezli nedeniyle vefat etti. Merhume Gülizar Uzun'un cenazesi bugün Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kestanepınar köyünden öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Erdem ÖVÜÇ
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Nebil Uzun'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) son yolculuğuna uğurlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz