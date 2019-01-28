Eyüp Sultan Ataş Alikahya Fatih’e aday

1973 yılında Alikahya’da dünyaya gelen Eyüp Sultan Ataş, doğma büyüme aynı adreste oturuyor. Ticaretle uğraşan, evli ve 3 çocuk babası Ataş, doğum büyüdüğü mahalleye muhtar adayı oldu. Yaklaşım 5 bin 200 seçmenin bulunduğu Fatih Mahallesi’nde 8 muhtar adayı bulunuyor. Mahallesine hizmet etmek için ve insanlara faydalı olabilmek için aday olduğunu belirten Ataş’ın listesindeki aza isimleri ise şöyle; Şaban Dülge, Havva Arıcan Güler, Ramadan Gökmen ve Orhan Gökbudak.