1973 yılında Alikahya’da dünyaya gelen Eyüp Sultan Ataş, doğma büyüme aynı adreste oturuyor. Ticaretle uğraşan, evli ve 3 çocuk babası Ataş, doğum büyüdüğü mahalleye muhtar adayı oldu. Yaklaşım 5 bin 200 seçmenin bulunduğu Fatih Mahallesi’nde 8 muhtar adayı bulunuyor. Mahallesine hizmet etmek için ve insanlara faydalı olabilmek için aday olduğunu belirten Ataş’ın listesindeki aza isimleri ise şöyle; Şaban Dülge, Havva Arıcan Güler, Ramadan Gökmen ve Orhan Gökbudak.
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Eyüp Sultan Ataş Alikahya Fatih’e aday
Alikahyalı esnaf Eyüp Sultan Ataş, 31 Mart’ta yapılacak olan muhtarlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Ataş, hizmet yarışında bende varım diyerek azalarını oluşturduktan sonra, aday olduğunu ilan etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz