41 Kart 60 bin 255 ailenin umudu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla 41 derde derman oldu. Çalışmalar kapsamında sağlık kontrolleri, annelere süt yardımı, giyim alışverişi ve gıda yardımı için toplamda 60 Bin 255 aileye “41 Kart” temin edildi. Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıda da kullanılan 41 Kart uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dahil edilmişti. Vatandaşlar Giyim Tanımlı 41 Kart ile banka ile anlaşmalı istedikleri mağazadan giyim alışverişlerini yapabilme imkanı buluyor.

Bu doğrultuda 2018 yılında Giyim 41 Kart uygulamasından 13 bin 538 kişi faydalandı. Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için süt tanımlı 41 Kart’tan ise 28 bin 111 anneye ulaşıldı. Doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanan örnek çalışma ile anneler anlaşmalı marketlerden sütlerini alabiliyor.