Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yarım saat kala programını iptal etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yarın TÜBİTAK’ta gerçekleştirilecek olan programa katılacağı açıklanmış ancak sonrasında, programını iptal ettiği duyurulmuştu. Erdoğan’ın, Kocaeli programını iptal edilmişti ancak 13 Ocak’ta aday tanıtımı için geldiği Sakarya’ya 28 Ocak’ta yeniden geleceği program iptal değildi.

Erdoğan, bugün TOYOTA’da programa katılacak, bilim insanları ile buluşacak, onları yurt dışına uğurlayacaktı. Salon dolmuştu, protokol yerini almıştı, herkes heyecanla Erdoğan’ın salona gelmesini bekliyordu ki Erdoğan, törene yarım saat kala programını iptal etti. Salondakiler bu karar sonrası büyük şok yaşadı. Erdoğan resmi programına göre saat 14.00'de Sakarya'da "Yeni Toyota Corolla Hattan Çıkış Töreni"ne katılacaktı. Ancak Erdoğan, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ardından Sakarya'ya gitmedi. Programını iptal eden Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.