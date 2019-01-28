Körfez'de Göçmen Sağlığı Merkezi açılacak

Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Esentepe Caddesi’nde 3 katlı bina sağlık ocağı için hazırlandı. İnşaat ve iç döşeme işlemleri tamamlanan binanın giriş katının yalnızca Suriyeli hastalar için ayrıldı. Burada Suriyeli doktorlardan oluşan bir ekip görev yapacak. Göçmen Sağlığı Merkezi adıyla hizmet yapacak olan sağlık ocağında, yalnızca Suriyeli hastalar muayene ve tedavi olacaklar.

Sağlık Ocağının üst katında da, halen Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesinde hizmet veren sağlık ocağı taşınacak ve Türk hastalara hizmet verecek. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ilk Kocaeli’nde bir sağlık ocağında Suriyeli hastalara, Suriyeli doktorlar tarafından bakılmaya başlayacak. İzmit ve Darıca’da da uygulama yapılacağı öğrenilirken, T.C vatandaşlık numarası olmayan Suriyeli hastaların muayeneleri sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle bunun gerçekleştiği belirtildi.