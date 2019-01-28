Çakar: Biz de aday tanıtımı yapıp duvara asalım

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli Plaza’ya asılan afişinin AKP’nin itirazı sonrası indirilmesine tepki gösteren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP’nin de aday tanıtım programları adı altında her yere afişlerini asıp seçim propagandası yaptıklarını belirtti. Bu duruma itiraz edeceklerini söyleyen Çakar, “Biz de o zaman 25 Şubat’ta Fatma hanıma aday tanıtımı yapalım. Onun duyurusunu ve davetini duvarımıza asalım” dedi.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Konu ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Biz afişimizi indirirken ön tebligatı almadık ve ilk olarak buna irtiraz edeceğiz. Ayrıca, onlar aday tanıtım programları adı altında tüm ilçelere afiş asıyorlar bununla ilgili de itiraz edeceğiz. Derince’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın ve Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün’ün yer aldığı afişler her yere asılmış” dedi.

BİZ DE ADAY TANITIMI PROGRAMI ASALIM

Üst geçitlerde bulunan bu afişler yasal mı? Diye soran Çakar, “Program adı altında onlar da seçim progandası yapıyorlar. Eğer program adı altında afiş asmak yasal ise biz de kafamıza göre bir tarih belirleyelim Fatma Kaplan Hürriyet’e aday tanıtım programı düzenleyelim. Duvara da program davetini asalım” diye konuştu.

ORADA ADALET FARKLI MI İŞLİYOR?

Bizler kavga etmeden süreci yönetmek istiyoruz diyen Çakar, “Derince’de asılan afiş eğer yasal ise biz de Fatma hanıma 25 Şubat’a program koyalım aday tanıtımı adı altında 25 Şubat’tan sonra da tanıtımı yapıp başka bir program yapalım. Orası başka Cumhuriyet mi? Orada adalet farklı mı işliyor? Bakalım onu yaptıktan sonra görelim çifte standart uygulanıyor mu uygulanmıyor mu diye” şeklinde konuştu. Selin BECER