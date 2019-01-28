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Hastanede sıra beklerken boğazını kesti

Bir hastanede tedavi olmak için sıra bekleyen 27 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek hastane dışındaki boş alanda boğazını kesti.

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İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi arkasındaki otopark olarak kullanılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ü. (27) adlı genç, tedavi olmak için sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte Seka Devlet Hastanesi’ne geldi. Psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenilen R.Ü., doktorlardan kendi sırasının öğle arasından sonraya kaldığını öğrendi. Uzun süre sıra beklerken bunalıma giren R.Ü. hava almak için hastanenin arka tarafında bulunan boş alana çıktı. R.Ü. burada ağaçların arasında dinlenirken sinir krizi geçirdi. Olay sırasında yanında bulunan babasının ikna çabalarının sonuç vermediği R.Ü. yanında taşıdığı bıçak ile kendi boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan R.Ü.’yü Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorlar tarafından boğazındaki kesiği dikilen yaralı R.Ü.’nün Ankara’da ikamet ettiği, Kocaeli’ne misafirliğe geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 14:50 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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