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Eşini öldüren kocaya ağır tahrik indirimi

İzmit'te 2016 yılında eşi Neslihan Gönültaş’ı öldüren Mehmet Gönültaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, eşinin kendisine tokat attığı gerekçesi ile cezası 20 yıla indirilmişti. Yargıtay tarafından mahkemenin verdiği kararın bozulması ile yeninden görülen davada karar değişmedi.

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İzmit’te 26 Mayıs 2015’de Mehmet Gönültaş bir yıllık eşi 19 yaşındaki Neslihan Gönültaş arasında tartışma çıktı. Boşanma nedeni ile çıkan tartışmada Mehmet Gönültaş eşi Neslihan Gönültaş’ı 3 kurşunla ağır yaraladı. Neslihan Gönültaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederken, olay yerinden ayrılmayan koca Mehmet Gönültaş gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili açılan dava sonucunda Mehmet Gönültaş ağırlaştırılmış mühebeet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Mehmet Gönültaş’ın eşinin kendisine tokat attığı gerekçesi ile ağır tahrik indirimi uygulayarak Mehmet Gönültaş’ın cezasını 20 yıl hapis cezasına düşürdü.

Mehmet Gönültaş’a verilen 20 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının dahil olmadığı gerekçesi ile bozuldu. Kocaeli 2. Ağır ceza mahkemesinde yeniden görülen davada karar değişmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davaya sanık Mehmet Gönültaş tutuklu pulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mahkemede Cumhuriyet savcısı verdiği mütealada sanık Mehmet Gönültaş’ın eşi ile görüşmek üzere yatak odasına geçtiği, sanık ile maktulün görüştüğü burada konuşurken, maktulün sanığa tokat attığı, buna kızan sanığın yanında taşıdığı ruhsatsız silah ile onu kovaladığı, 6 el ateş ettiği, otopsi raporuna göre maktulün çoklu ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması ile kemik kırıkları ile münferit akciğer, bağırsak, dalak yaralanması ve iç-dış kanama sonucu ölümün gerçekleştiği belirtildi. Müteala karşısında son sözü sürülen sanık, Mehmet Gönültaş, “ Haksızlığa uğradım, ben mağdur oldum. Çocuğumda mağdurdur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti sanık hakkında kararını açıklayarak, Mehmet Gönültaş’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine sanık hakkında ağır tahrik hükümlerinin uygulanarak cezasının 20 yıla indirilmesine karar verdi.

Bugün 15:03 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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