Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:11 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:51 TSİ

CHP'de sular durulmuyor!

CHP'de İzmir'in de aralarında bulunduğu 150 adayın belirlendiği MYK ve PM toplantılarının artçı tepkileri ilçe örgütlerinde sürüyor. CHP Mersin'de 3 bin 700 üyenin yarısının istifa edebileceği konuşuluyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP'de İzmir'in de aralarında bulunduğu 150 adayın belirlendiği MYK ve PM toplantılarının artçı tepkileri ilçe örgütlerinde sürüyor. PM toplantısı sürerken twitter hesabından istifa ettiğini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kısa bir süre sonra istifasını geri çekti. Bir istifa haberi de Marmaris ilçe yönetiminden geldi. İlçe başkanlığı, 'iradelerinin hiçe sayıldığını' öne sürerek yedek üyelerle birlikte istifalarını duyurdu. Bu süreçte sessizliğini koruyan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da CHP'den istifa edip DSP'ye geçti. CHP MYK’dan belirlenen ilçe adaylarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni kazanamayacaklarını düşünen yaklaşık 150 partili de, seçim bürosu önünde toplanarak genel merkezin kararını protesto etti.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.  Yönetimin yedek üyelerle  birlikte istifasını açıklayan Akbay, “MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız.” dedi.

Akbay, CHP’de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, “Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris'teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris’te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine başka siyasi partilerle görüşmelerinin olacağına dikkati çeken Akbay, “3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir.” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:11 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Bozkurt Uslu için PM'den karar çıktı mask
Bozkurt Uslu için PM'den karar çıktı
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu mask
İzmit'e bağımsız belediye başkan adayı oldu
Gençlerin sevgisi salona sığmadı mask
Gençlerin sevgisi salona sığmadı
CHP’li gençler DSP’ye mi geçiyor? mask
CHP’li gençler DSP’ye mi geçiyor?
Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de mask
Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de
CHP İl başkanı istifasını geri çekti mask
CHP İl başkanı istifasını geri çekti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!

GALERİ

Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL