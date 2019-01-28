Bilim Merkezi bu yıl da gözde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren ‘’Bilim Merkezi’’ açıldığı 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlıyor. Geride kalan 2018 yılı da atölyeler, etkinlikler ve eğitimlerle dolu geçen bir yıl oldu. Alınan rakamlara göre Kocaeli Bilim Merkezi'nin 2018 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısı 218 bin 164 kişi oldu.

218 BİN ZİYARETÇİ

Kocaeli Bilim Merkezi, 2018 yılında toplam 218 bin 164 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 60 bin 542’sini anaokulu, ilk ve ortaokul, lise, üniversite öğrenci ve özel gruplarının yer aldığı ziyaretçilerden geriye kalan 157 bin 622 kişiyse bireysel olarak ziyaret etti. Bilim Merkezi, binlerce ziyaretçiyi kendine çeken sergi ve galeri alanlarının yanı sıra yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle de adından söz ettiriyor.

ETKİNLİKLERE 13 BİN KİŞİ KATILDI

Kocaeli Bilim Merkezi, eğlenerek öğrenmenin adresi oldu. Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, roket ve havacılık, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, Matematik ve zekâ oyunları, yer bilimleri ve Arkeoloji gibi bilim dallarından oluşan atölyelerde ziyaretçiler hem eğlendi hem de öğrendi. Gelenekselleşen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim, Doğum Günü Etkinlikleri, Bilim Şenlikleri ve Stem and Makers Fest gibi organizasyonların da gerçekleştiği Bilim Merkezi'ne 2018 yılındaki 21 etkinliğe toplam 13 bin 95 kişi katıldı.

7 BİN 500 KİŞİ EĞİTİM ALDI

4 ila 13 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen bilim atölyelerinde 70 farklı atölye içeriğinin yanı sıra 7'den 70'e ziyaretçilerin katıldığı Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimleri yoğun ilgisini gördü. 2018 yılında haftalık olarak gerçekleştirilen 510 bilim atölyesinde 6 bin 530 kişi, aylık olarak gerçekleştirilen 99 Mucit Dünyası eğitiminde 1016 kişi, toplamda 609 atölyede 7 bin 546 kişi atölyelerde eğitim aldı. Kocaeli Bilim Merkezi, 2019 yılında da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ekin EKEN