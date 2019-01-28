MARKA’dan 26 proje için imza töreni

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2018 yılı Kasım-Aralık dönemi Teknik Destek programından destek almaya hak kazanan 5’i Kocaeli’den olmak üzere toplam 26 proje için imza töreni düzenlendi. MARKA binasında düzenlenen imza törenine MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun yanı sıra kurum projede yer alan kurum temsilcileri ve proje sahibi kurumdan 21’i katıldı. Programda konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Teknik Destek Projelerinin imza töreni için bir aradayız. 2019’u da teknik desteklerle başarılı bir şekilde tamamlarız. Bu sene teknik desteklerle birlikte fizibilite desteklerimizde olacak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güdümlü, mali, teknik desteklerimiz var Teknik Destek başvurularının artmasında proje yazma eğitimlerinin büyük katkısı var. 2019 yılı çalışmalarımızı tamamladık. Teknik Desteklerimiz devam edecek. Ülkemizin kalkınmasına 2023, 2071 hedeflerimize bir nebze katkı vermeye çalışacağız. Ülkemiz büyük bir ülke. Tüm bakanlıklar 2023 hedeflerine kilitlenmiş bir durumda” dedi

32 bin 109 kişiye eğitim verdildi

Çöpoğlu, “Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyetler yürütülüyor. Bu enstrümanlardan biri, doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan ve bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programı. Teknik Destek Programı bölgede kar amacı gütmeyen kurumların bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları ve yerine getiremedikleri çalışmalara destek vermek amacıyla yürütülüyor. Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023) ile belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını, katma değerli üretim ve hizmetlerini, uluslararası alanda işbirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere eğitim ve danışmanlık desteği veriliyor. Bölgemizde 2010 yılından bu yana 10 adet Teknik Destek Programı yürütülmüş olup, bölgeye toplam 4.054.534 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak ile 566 proje desteklenmiş ve şu ana kadar toplam 32 bin 109 kişiye eğitim verildi” dedi.

165 başvuru alındı

Çöpoğlu, “2018 yılı için bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için 1 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında bölgeden 165 başvuru alındı. Bölgenin insan kaynağı, kurumsal kapasite, üretim ve hizmet kalitesi ile dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan toplamda 93 proje, yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde 39 başvuru arasından başarılı bulunan 26 proje hayata geçirilecek” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

MARKA’dan destek alacak projeler:

Grafik Tasarım Eğitimi – Kocaeli Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü – Kocaeli

OSB ve Mesleki Eğitim Kurumları Arasındaki Eğitim ve İstihdam Sorunlarının Nedenlerini Araştırıyoruz – Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi- Kocaeli

Kodlama ve Robotik Eğitimi -Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Kocaeli

GOSB Acil Durum Yönetim Planı Projesi Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimi – Gebze Organize Sanayi Bölgesi – Kocaeli

Akıl ve Zeka Oyunları İle Bilişsel Gelişimi Destekleme – Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği – Kocaeli

Dörtdivanda Yöresel Ürünlerini Pazarlama ve Satış Becerilerini Geliştirme Eğitimi – Dörtdivan Belediyesi – Bolu

Dijital Pazarlama Eğitimi Projesi – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası – Düzce

Life Kinetik Eğitimi – Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Sakarya

İyi Tarım Uygulamaları Danışmanlığı – Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü – Sakarya

NETCAD ve Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi – Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – Bolu

Fındık Entegre Mücadelesi – Kocaali Kaymakamlığı – Sakarya

Sakarya Ticaret Borsası Mali Destekler Yol Haritası – Sakarya Ticaret Borsası – Sakarya

Sağlık Turizmi Bolu’da Hayat Bulacak – Bolu İl Sağlık Müdürlüğü – Bolu

Fen Bilgisi, Matematik ve Teknoloji Tasarım Öğretmenlerini Teknolojik, Pedagojik Yeterliliklerinin Arttırılması – Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Derneği – Düzce

Oyun Tabanlı Kodlama, Öğrenme İle Dijital, Kültürel Mirasın Yaygınlaştırılması – Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Sakarya

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Robotik Araçlarla Fen Deneyleri Yapıyor – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Düzce

Şehirler ve İmajlar: Türkiye’de Yalova İmajı ve Algısı Üzerine Bir Araştırma – Yalova Ticaret ve Sanayi Odası – Yalova

Endüstri 4.0 ile Geleceğe Yön Ver – Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Sakarya

Bolu MARKA Ürünlerinin Tesciline Devam Ediyor – Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Sürdürülebilir İhtiyaç, Yönetilebilir İthalat – Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği – Sakarya

Hizmet Kalitesinde Teknolojik Çözümler – Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası – Sakarya

Muhtarlara ve İmamlara Yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi – Sakarya Büyükşehir Belediyesi –Sakarya

Güvenli Ağlar ve Dijital Bilgi Güvenliği – Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Düzce

Sakarya İli Karayolları Kaynaklı Gürültü Haritalarının Çıkarılması ve Eylem Planlarının Hazırlanması –Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Sakarya

Doğa Koruma ve Milli Parklar Teknik Personeli ARCGİS Eğitimi Alıyor – Bolu Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü – Bolu

Çiftçi Kadınlara Yönelik Kadın Güçlendirme Eğitimleri, Güçlü Kadın Güçlü Tarım Projesi - Hendek Kaymakamlığı – Sakarya