Av tüfeğiyle oynarken akrabasını vurdu

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Kandıra’nın Ballar Mahallesi’nde gerçekleşti. İsa H., akrabası Ünal K. ile birlikte evde av tüfeği ile oynark
tüfeği bir anda ateş alarak Ünal K.’nın boynuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Ünal K. ağır yaralanırken, İsa H. ise şok geçirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayati tehlikesi olan Ünal K.’ya ilk müdahale yapıldıktan sonra KOÜ Umuttepe Araş
sevk edildi. Olayda kullanılan av tüfeği ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde bulunarak muhafaza altına alınırken, İsa H. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz