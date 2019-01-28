Beyaztaş, afiş tartışmasını hukuki açıdan değerlendirdi

“CHP’YE TEBLİĞ YAPILMADI”

Kocaeli Plaza’da CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın bir seçim irtibat bürosunun da bulunduğunu dile getiren Av. Beyaztaş, “Bu nedenle irtibat bürosuna parti ile ilgili pankartların asılmasında hiçbir yasal engel yoktur. Konunun seçim yasağı oluşturduğu iddiası ile ilgili olarak İzmit İlçe Başkanlığı’na yapılmış hiçbir bildiri söz konusu değildir. Yasal olarak bir seçim yasağı ihlalinin ortadan kaldırılması için taraflara ilgili ihtarın tebliği gerekir ve tarafları bu konuda savunma hakkı verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“VİNCİ KİM KİRALADI?”

Beyaztaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün bunların yanı sıra pankartı sökmeye gelen vincin kimin tarafından kiralandığı da belli değil. Vinci oraya getiren ve reklamcı olduğu belirtilen kişinin beyanına göre belediye, vinci bu iş için kiralamış, ancak ortada hiçbir sözleşme ve yetki yok. Bizler AKP’nin işlerini yapan şirketin vincini gönderdiklerini düşünüyoruz.Selin BECER