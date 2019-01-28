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Büyükakın, Gürkan için hastaneye koştu

Büyükakın beyincik tümörü dolasıyla ameliyat olan ancak hastalığı tekrar nükseden 16 yaşındaki Gürkan Güneyi ziyaret etti.

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GÜRKAN IÇIN HASTANEYE KOŞTU

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kemoterapi tedavisi sebebiyle bir süredir yürüyemeyen ve konuşmakta zorlanan Gürkan Büyükakının ziyareti dolayısıyla çok mutlu oldu. Büyükakın genç hasta Gürkan Güneyi ziyaret ettikten sonra hastanedeki diğer hastaları da ziyaret ederek dertlerini dinledi. Gördüğü tedavi dolayısıyla görme ve duyma yetilerinde de azalma olduğu belirtilen genç Gürkan Başkan adayı Büyükakının da desteğiyle ilaç ve kemoterapi tedavileri ile iyileşeceği günü bekliyor.

GECE YARISI OLSA BİLE ARAYIN

Genç hastaya acil şifalar dileyen Büyükakın hasta çocuğun tedavisi için gereken desteğin verileceğini kaydetti. Genç çocuğun babası Murat Güney ile de görüşen ve telefon numarasını veren Büyükakın Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa haber vermekten çekinmeyin. Gece saat 3 4 olsa da farketmez. Elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi.

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Yorumlar

(1)
01

nasıl biri - ilginç olan ne biliyor musunuz? belediye başkan adayı sağlık bakanı gibi davranıyor...hiç mi bozuk yürüme yolu yok? hiç mi kapalı yol yok? hiç mi park sorunu yok? hiç mi çöp toplama sorunu yok?

Yanıtla . 1Beğen 28 Ocak 17:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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