Hürriyet, afişi kendisi kapattı

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, D-100 karayolu ile eski Gölcük yolunun kesişme noktası olan, Perşembe Pazarı alanına, Kocaeli Adliyesi’ne ve Dolphin Alışveriş Merkezi’ne cephesi bulunan Kocaeli Plaza duvarını kiralamış ve dev afişini astırmıştı. Önceki akşam İzmit Kaymakamlığı’ndan gelen ‘Seçim yasaklarına uymuyor’ yazısı üzerine afişin üzeri “Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından martın sonuna kadar kiralanmıştır” yazılı branda ile kapatılmıştı.

PARTİLİLER AKIN ETTİ

Üzerinde herhangi bir siyasi işaret bulunmayan afiş gece saat 02.00 itibarıyla yeniden indirilmek istendi. Afişinin indirildiğini duyan başkan adayı Hürriyet ve partililer olay yerine gitti. Hürriyet’e; İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, il yöneticisi Harun Yıldızlı, meclis üyeleri Veli Beyaztaş, Emrah Efe, Birol Sağlam, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolları Engin Akbulut ve çok sayıda partili de eşlik etti.

SADECE VİNÇ OPERATÖRÜ VAR

Afişin bulunduğu alana gelen polis İzmit Kaymakamlığı’ndan İzmit Belediyesi’ne afişin indirilmesi ile ilgili yazı gittiğini ve belediyenin afişi indireceğini söyledi. Polis sadece güvenlik önlemi için geldiklerini, indirme işleminin yapılması gerektiğini söylese de, afişi indirmek için belediyeden hiçbir personel gelmedi. Belediyeden bu işlem için zabıta gelmemesine rağmen sadece üzerinde resmi bir belge olmayan vinç operatörü afişi indirmek istedi.

GERİLİMİ HÜRRİYET ÖNLEDİ

Ancak CHP’li heyet alana zabıta ekipleri gelmesi gerektiğini bunun dışında afişin kesinlikle indirilemeyeceğini söyledi. Milletvekili ve başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet daha fazla kutuplaştırma yaratılmasına mani olmak istediğini söyleyerek oraya gelen vince bizzat çıkarak üzerinde sadece ismi yazılı olan afişin üzerini beyaz branda ile kendisi kapattı. Polis ekipleri afişin kapatılmasının ardından “Propaganda olarak görülen yazının kapatıldığı görülüp yapılacak başka bir şey kalmamıştır” şeklinde tutanak tutarak olay yerinden uzaklaştı.

“ÖZEL ŞİRKET KİRALADI”

Yapılan kapatma işleminin ardından bir açıklama yapan CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Her zamanki baskı ve kayırmacılıkla, kutuplaştırma ve kavga politikasıyla karşı karşıyayız. Cuma günü astığımız afişimize birileri dayanamadı ve itirazlar, şikayetlerle gece yarısı operasyonuyla kaldırmaya kalktılar. Biz onlara gerek duymadan, bu alanın bize ait olduğunu, şahsım tarafından kiralanmış olduğunu belirttik. Burası özel şirket tarafından kiralanan bir alandır” dedi.

“İSMİMİ HER YERE ASABİLİRİM”

Kendilerinin toplumu germemek ve seçim kampanyamızı kavgalar üzerine kurmamak adına gereğini yaptıklarını kaydeden Hürriyet, “Alan benim tarafından kiralandığını gösteren yazının üzerine beyaz bir branda çektik. Ben bu kentin milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı üyesiyim ve ismimi birçok yere asma hakkım var. Bırakın afişi, sadece bir ibareye bile tahammül edemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler” diye konuştu.

“BELEDİYEDEN KİMSE GELMEDİ”

Alınan kararı da eleştiren Hürriyet, “Ne hikmetse pazar gecesini sabaha bağlayan kaymakam karar alıyor ve bize tebliğ etmeden, itirazımızı ve yasal haklarımızı kullanmamıza izin vermeden, şahsi alanıma usulsüz şekilde müdahale ediliyor. Bir gece yarısı operasyonu düzenliyorlar. Emniyeti karşımıza dikiyorlar. Belediyenin personeli dahi gelmiyor afişi indirmek için. Özel şirkete verdik indirteceğiz diyerek buraya vinçleri getirdiler. Şimdi biz yine toplumu germemek adına bu yazıyı da beyaz bir brandayla kapatıyoruz” dedi.

KAYMAKAMI ELEŞTİRDİ

‘Bu beyaz branda siyasi içerikli midir, değil midir’ tartışmasının da başlamasına sebep olan Hürriyet, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yazının siyasi içerik olarak kabul edilip kaldırılması Türk siyasi, demokrasi ve hukuk tarihine geçecek yüz karası bir karardır. İyice danışıklı dövüşe döndü bu olay. Bir AKP İl yöneticisinin Kaymakam’a ettiği bir laf nedeniyle, Kaymakamın alelacele aldırdığı bir danışıklı dövüş kararıyla karşı karşıyayız. Bizler de haklarımızı korumak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah’a bir can borcumuz var, gerekirse onu da veririz, ama kimseye hakkımızı yedirmeyeceğiz.” Selin BECER

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