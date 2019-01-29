Tuzla tersanesinde saat 14.45 sıralarında Hong Hong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden işçi Muhammet Ali Yılmaz'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Olay sonrasında otopsi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne cansız bedeni kaldırılan Muhammed Ali Yılmaz’ın bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Bir yıllık işçi olduğu belirtilen Muhammed Ali Yılmaz, yarın yapılacak otopsi sonrasında Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.
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Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş
İstanbul Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz'ın (25) bir yıl önce evlendiği öğrenildi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin çok genç bir ölüm yakınlarına sabırlar dilerim . iş cinayetlerinin son bulması umudu ile işverenin , iş güvenlikçilerin, devlet kurumlarının işlerini doğru dürüst yapmalarını dilerim .
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