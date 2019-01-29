Gölcük Donanma Mahallesi 260 sokak’ta bulunan kalıcı iş merkezlerini çevresinde dolaşan başı boş köpekler bu defa çevrede bulunan çocuklara saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan H.B.B babası Hüseyin Büker tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahallelerinde dolaşan başı boş köpeklerden bıktıklarını söyleyen baa Hüseyin Büker, "Mahallede başı boş köpeklerden bıktık bu çocuklar tatillerini evde dört duvar arasında mı oynayacaklar ? Dışarıda bu köpeklerin yüzünden oynayamaz hale geldiler, bizler Cimer’e defalarca yazmamıza rağmen halen bir çalışma olmadı. Bu köpeklerin saldırılarından artık kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.
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Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu
Gölcük ilçesinde arkadaşlarıyla oynamaya giden H.B.B (13) adlı çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz