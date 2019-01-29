Mahallede konteyner ve TIR parkı tepkisi

Güney Mahallesi'nde bulunan konteyner depolama sahası önünde toplanan mahalle sakinleri, eylem yaptı. Konteyner sahasından 24 saat boyunca gürültü yükseldiğini belirten mahalle sakinleri, TIR parkında ise akaryakıt ve kimyevi madde taşıyan araçların bulunduğunu, evleri yakın olduğu için de korktuklarını söyledi.
'GECE GÜNDÜZ GÜRÜLTÜ VAR'
Konteyner depolama sahasından gelen gürültünün en büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Tuncay Ertem, "Bu konteyner sahasının gecesi gündüzü yok. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu. Burada aşırı bir gürültü var. Konteyneri sabahın köründe getiriyorlar, 'tak' diye vuruyorlar. Yatağımızdan zıplıyoruz, evimiz sallanıyor. Burası evlerle iç içe. Hemen şurada çocuklarımız oyun oynuyor. Bu konteynerler duvarla, sokakla dip dibe duruyor. Ruhsatlarının olduğunu ve kendi sahaları içerisinde çalıştıklarını söylüyorlar ama dışarıda da çalışıyorlar. Tankerlerin üzerinde konteyner gezdiriyorlar. Buradaki tankerlerin hepsi birer bomba. Getirip mahalle ile iç içe yapmışlar bunu. İzin almışlar ama mahallenin rızası yok. Biz daha önce defalarca şikayette bulunduk. Kimse sesimizi duymadı" dedi.
'BU BÖLGE PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'
Evlerinin yanı başında büyük tehlike bulunduğunu belirten Servet Alkan ise "Bu bölgenin eski haline dönerek vatandaşlar için park haline getirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Yapılan TIR parkından dolayı evine giden yolun kesildiğini belirten Fatma Dede, "Biz insanız. Evimizi yaptığımızda bu alan tamamen meyvelikti" dedi.
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Yorumlar
(3 )
Remzi - bıktık lan bıktık be illalah
Mecit - bakın biz bu tırlarda otobüslerde neler çekiyoruz sokaklarda park ediyorlar gece yarısı gelip gar gar sabahın körü gar gar gar huzurumuz kalmadı arkadaş hırsızlar kapımızı kırsalar bunların sesinden duyamayız kurtarın bizi bu ağır vasıtalardan site camisi civarı ara sokaklar çoluk çocuk eziecek koca araçlardan
Burcu - Güney mahallesi Tır ,Tanker v.b yığını oldu.Sanayi bölgesi ilan edilerek yaşam alanlarımız ihlal edildi.Nakliye şirketi adı altında yandaki arsaları alanlar TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TANKER VE TIRLARLA MAHALLEMİZİ İSTİLA ETTİ.(Dün GÜMÜŞ SOKAKTA bulunan bu nakliye şirketi -açık hava Tır-Tanker parkı-Akşam Yakıt akıtması ile toprak simsiyah olmuştu ve kokudan mahalleye girilmiyordu) Nasıl bir tehlike içinde ve sağlıksız bir şekilde yaşadığımız ortada.mahalle arasına giren araçlarda cabası...Bizim yaşam kalitemiz.yeşil alanlarımız yok edildi.Akan yakıt bir patlamaya bakıyor,nasıl müdahale edilmiyor anlayamıyorum.Yeşil alan,kadınlarımızın spor yapacağı aletler ve çocuklarımızın oynayacağı parklar istiyoruz.Can güvenliğimizin ve sağlığımızın korunması istiyoruz
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