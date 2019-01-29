AKP'li aday, bir günde yedi mahalle gezdi

AKP Başiskele İlçe Başkan Adayı Yasin Özlü, İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde ilk olarak mahalle muhtarlarına uğradı. Yasin Özlü, Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Niyazi Mutlu, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner, Kılıçarslan Mahalle Muhtarı Coşkun Tuncay ve Şehit Ekrem Mahallesi Muhtarı Yusuf Mandıra ile bir araya gelerek hasbihal etti. Özlü, muhtar ziyaretleri sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ziyaret ettiği tüm işyerlerinde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan, esnafın ve vatandaşın her birini tek tek kucaklayan Özlü, "Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde esnaf sadece ticaret yapan kişi değildir. Esnaf; güvenilirliğin, dürüstlüğün simgesidir” dedi. Başiskele'de yapılacak yeni projelerle turizmin gelişmesine daha büyük katkı sağlayacaklarını söyleyen Özlü, "İlçe ekonomisini daha da canlandıracak adımlar atacağız” dedi.

YENİ BİR ANLAYIŞLA

Özlü, ilçede belediyecilik hizmetlerine yeni bir anlayış getireceklerini belirterek, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile birlik ve dirlik içinde gençliğimizin ve Basiskele'ye olan aşkımızın, sevdamızın heyecanıyla çok çalışarak, ilçemizi AK Belediyecilik anlayışıyla birlikte yöneteceğiz" ifadesini kullandı. Özlü, beraberindeki AKP heyeti ile birlikte ziyaret ettikleri tüm esnaflara kazançlarının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.