İzmit Belediyesi'nden afiş açıklaması

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “seçim takvimine aykırı olarak asılan afişin İzmit Kaymakamlığının yazılı talimatı ile indirilmesinin istendiğine dikkat çekilerek "Basında afişin indirilmesi sırasında İzmit Belediyesinden personel olmadığına dair haberler çıkmıştır. Ancak bu tamamen yanlıştır.

SEÇİM YASAKLARI

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ile ilgili Kanunun İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar başlıklı 61’inci maddesinin birinci fıkrasında; Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar kaldırılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir. Bu maddede belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki otuzuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına aittir. Belediyeler, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin talebi üzerine, maddeye aykırı hususları gidermek için gerekli araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlüdür denmektedir.

KAYMAKAMLIK YAZISI ÜZERİNE

İzmit Kaymakamlığının 27.01.2019 tarihli yazılı talebi gereği Belediyemizce gerekli araç gereç ve personel planlaması yapılarak, 28.01.2019 günü saat 01:30’da Milli İrade Meydanında Park Bahçeler Müdürlüğünden 1 Müdür 1 Amir ve 3 işçi, kiralanan vinç ve personeli, Zabıta Müdürlüğünden 1 Müdür ve 2 Amir ile birlikte hazır olunmuş ancak CHP yöneticileri ile ikili diyaloğa ve münakaşaya özellikle girilmemiş, Belediyeye ait gerekli olan araç gereç ve personel ile Emniyet yetkililerinin alanı açıp uygun çalışma koşullarının sağlanması beklenilmiştir.

BELEDİYE PERSONELLERİ BÖLGEDE HAZIR BULUNMUŞTUR

Söz konusu kanun hükümleri gereği İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 24.12.2018 tarihinde Belediyemizden araç, gereç ve görevli personel bilgileri istenilmiş olup, Belediyemizce de görevli personeller ile araç ve gereçler Kaymakamlığa yazı ile bildirilmiştir. 27.01.2019 tarihinde ve 28.01.2019 tarihinde söz konusu bölgede Kaymakamlığa bildirilen personellerde görev almak üzere hazır beklemiştir. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

BELEDİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR

28.01.2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında Afiş alanına Belediyece kiralanan vincin yanaştığı esnada CHP yöneticileri ve üyelerinden oluşan grup engellemede bulunmuştur. Polis tarafından alanda bulunan grubun uzaklaştırılamaması nedeniyle afiş sökme işlemi yerine getirilememiştir. Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden güvenliğin sağlanması istenilmiş ancak bu sırada alandaki CHP yöneticilerinin temin ettikleri vinç alana herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan gelmiş ve afiş üzerindeki yazının üzeri kapatılmıştır. Sonuç olarak; Belediyemiz yasal sorumluluğu gereği gerekli araç ve personelleri alanda hazır bulundurmuş ve üzerine düşeni yapmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.