CHP ve İYİ Parti SKM’leri birlikte çalışmaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında gerçekleşen Millet İttifakı sebebiyle İzmit ilçesinde ittifak adayı olarak CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi Başkan adayı olarak belirlenmişti.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

CHP’nin geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediye Başkan adayı olarak Fatma Kaplan Hürriyet olarak açıklanması İYİ Parti kanadından da olumlu karşılanmıştı. İki parti arasında var olan yakınlaşma Milletvekili Hürriyet’in Başkan adayı olması ile doruk noktaya ulaşmıştı. Yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın geçtiğimiz hafta yapılan açıklamayla resmileşmesinin ardından CHP ve İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri CHP Kocaeli İl Başkanlığında bir araya gelerek seçim çalışmalarını masaya yatırdı.

BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve İYİ Parti SKM Başkanı Kaan Dilmen’in yanı sıra iki partinin SKM yöneticilerinin katıldığı toplantıda İzmit ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar görüşüldü. CHP ve İYİ Parti arasında gerçekleştirilecek çalışmaların koordinesi, Millet İttifakı SKM’lerinin ortak yapılacak çalışmaları konuşuldu. SKM yöneticilerinin daha koordineli olmak adına yapılacak çalışmalar masaya yatırılırken, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve İYİ Parti SKM Başkanı Kaan Dilmen, bundan sonraki seçim çalışmalarının birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.