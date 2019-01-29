Asırlık caminin restorasyonunda sona gelindi

İzmit Belediyesi sayesinde yok olmaya yüz tutmuş bir tarihi yapı daha kurtarılıyor. İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk Köyü’ndeki tarihi bir cami restore ediliyor. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmasında sona gelindiği açıklandı.

YOK OLMAKTAN KURTARILDI

Bulduk Köyü’nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen ve yok olmayla yüz yüze kalan tek katlı ahşap camiinin restore edilmesi için projesi hazırlandı. Projenin Anıtlar Kurulu’nca onaylanmasının ardından restorasyon ihalesi yapıldı. Yaklaşık 450 bin liraya ihale edilen projeye göre ahşap yığma tuğla yapı aslına uygun olarak restore edilmeye başlandı. Zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alan tarihi caminin restorasyon çalışmasının birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. İzmit Belediyesi yetkililer asırlık caminin yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapıldığını söylediler. 115 metrekarelik caminin yakında ibadete açılacak olması bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Bulduk köyü sakinleri “ İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’dan Allah razı olsun. Bir tarihi değerimiz daha Belediye Başkanımız sayesinde yok olmaktan kurtarıldı” dediler.