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Tavşancıl da adını finale yazdırdı: 4-1

1. Küme Futbol Ligi eleme grubunun diğer maçında, yine Körfez Esentepe’de oynanan maçta Tavşancılspor, Gebze Denizliköyüspor’u 4-1 yendi, adını finale yazdıran değer takım oldu.

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1. Küme Futbol Ligi eleme grubunun diğer maçında, yine Körfez Esentepe’de oynanan maçta Tavşancılspor, Gebze Denizliköyüspor’u 4-1 yendi, adını finale yazdıran değer takım oldu. Maça daha iyi ve başlayan Tavşancılspor, güçlü kadrosu ile henüz 13. dakikada, Ozan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tavşancıl 23 ve 63. dakikada Kerim ve 45 +2 Salihcan’ın attığı golleiyle maçı farklı kazandı. Gebze Denizliköyü, maçın 38. dakikasında Yusuf’un attığı golle yanıt verebildi. Tavşancılspor cumartesi günü Başiskele Damlarspor ile oynayacak, maçı kazanan takım adını Süper Lig’e yazdıracak. Diğer takımların eşleşmesi ise şöyle: Kartepe-Köseköy Ateş ve Kocaeli 1937 Sekaspor-Darıca Kültür ve Martıspor. Ahmet AKAY

GEBZE DENİZLİKÖYÜ: 1 TAVŞANCILSPOR: 4 

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Coşkun Topçu ***, Mesut Öner ***, Umur Kasap ***

GEBZE DENİZLİKÖYÜSPOR: Sezer **, Okan **, Önder ***, Yusuf ***, Erdem **, Yunus **, Doğa **, Erdi ** (Ercan **), Burak ***, Samet ** (Eren **), Ferhat **

TAVŞANCILSPOR: Mikail ***, Rafet ***, Alim ***, Muhammet ***, Ozan ***, Gökhan ***, Şahincan *** (Alperen **), Emirhan ***, Kerim ***, Hakan ***, Batuhan *** (Azat **)

GOLLER: Ozan DK.13, Kerim DK..23-63, Salihcan DK.45+2 (Tavşancılspor), Yusuf DK.38 (Gebze Denizliköyüspor)

K.KART: Ferhat DK.52

NOT: Ercan DK.62 Penaltı kaçırdı(Gebze Deniliköyüspor)

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