Olaylı maçta final bileti Dilovası’nın: 1-0

1. Küme Futbol Ligi Eleme grubu maçları Körfez Esentepe Stadı’nda oynandı. Olaylı maçı deplasman takımı Dilovası BLD., Çetin’in 62 dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Maçın henüz 15. dakikasında her iki takımın futbolcular biranda birbirine girince maç 4 dakika durdu. Maçın hakemi Oğuzhan Arslan, olayları zor yatıştırdı. Maçın ikinci yarısında yine iki kez oyun durdu. Alikahya ve Dilovası futbolcuları maç boyuncu birbiriyle dalaşırken. 83.dakikada olaylar patlak verdi. Dilovası maçı 1-0 kazandı, finale çıkan takım oldu. Ahmet AKAY

ALİKAHYA BLDSPOR: 0 DİLOVASI BLDSPOR: 1

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Halim Yılmaz ***, Abdullah Yalçınkaya ***

ALİKAHYA BLDSPOR: Ergün ***, Eyüp **, Erkan **, Mutlu **, Ramazan **, Melih ***, Akın ** (Emircan **), Hakan Kılıç **, Soner ** (Kubilay **), Atilla **, Gökhan ***

DİLOVASI BLDSPOR: Özencan ***, Gürsel ***, Recep ***, Saim ***, Ömer ***, Tahsin ***, Çetin ***, İsmail ***, Osman ***, Hüseyin ***, Fikret ***

GOL: Çetin DK.62

K.KART: Erkan ve Osman DK.82