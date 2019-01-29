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MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı. 

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek." Duyuruda, kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi. 

Temel liseler kapanıyor 

Duyuruda, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak." ifadesi kullanıldı.  Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi. 

Teşvik kademeli kaldırılacak 

Duyuruda ayrıca, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek."

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