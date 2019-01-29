KYK borçları siliniyor mu?

Kanal D Ana Haber bülteninde dün yayımlanan haberde, KYK borçlarına dikkatler çekildi. Üniveriste mezunu yüz binlerce gencin büyük bir merakla KYK borçlarının silinmesi ile ilgili SGK uzmanı Özgür Kaya, bu borçların silinebileceğini söyledi. Kaya, Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "KYK ile ilgili borçların tamamen silinmesi söz konusu olabilir, çünkü bu devletin kendi alacağıdır." dedi.

EĞER BORÇLAR SİLİNMEZSE SON 3 GÜN

KYK borçlarının silinmesi için düzenlemenin yeniden gündeme aldığını aktaran haberde, eğer düzenleme gerçekleşirse borçların silinebileceğine yer verildi. Yapılan açıklamanın devamında ise, KYK borçlarının silinmemesi durumunda borçların ödenmesi için son 3 gün kaldığına yer verildi. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşların 31 Ocak'a kadar borçlarını ödemesi durumunda yapılandırması bozulmayacak.

BAKANLAR KURULU KARARA BAĞLAYACAK

SGK Uzmanı Özgür Kaya, açıklamasının devamında, bu hafta sonu Bakanlar Kurulu 'nun bunu değerlendireceğini ve KYK 'larla ilgili borçların tasviyesini gündeme alacaklarını söyledi.