Kullanıcılar arasında kişisel gizlilik endişeleri oluşturan söz konusu hatayı 9to5Mac internet sitesi fark etti. Konuyla ilgili Apple’dan yapılan açıklamada, “Sorunun farkındayız ve gelecek hafta yayınlanacak olan yazılım güncellemesinde bu sorun için bir çözüm yayınlayacağız” denildi. 9to5Mac’e göre söz konusu hata Apple’ın iOS 12.1 yazılımı ve sonrasıyla çalışan cihazlarında iPhone üzerinden Mac cihazlarına yapılan aramalarda oluşuyor.
Bugün 10:36 TSİ- Teknoloji Güncelleme: Bugün 10:39 TSİ
Apple'dan açıklama "Sorunun farkındayız"
Apple, görüntülü arama uygulaması FaceTime’da yer alan ve bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı aradığında, aranan kullanıcı çağrıya yanıt vermeden aramayı yapan kullanıcıya ses gitmesine neden olan hatayı düzelteceğini duyurdu.
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Bugün 10:36 TSİ - Teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz